Režisér Matěj Chlupáček: Kulisy k seriálu To se vysvětlí, soudruzi! jsme si schovali

Podle Chlupáčka se je rozhodli stylizovat po vzoru ikonického návrháře kulis Kena Adama, který proslul zejména svými futuristickými návrhy bondovek ze 60. let: „Má to v sobě hezkou brakovitost, která mě bavila. Dále jsme měli inspiraci Fantomasovým sídlem a podobné reference. Dohromady to vytvořilo náš ústav paranormálních jevů, který jsme postavili na Kavčích horách.“