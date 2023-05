Matěj Chlupáček: Máme velkou historii sci-fi a fantasy filmů

Už před třemi lety, kdy za námi do produkční společnosti Barlett přišli Miro Šifra s Luckou Vaňkovou a řekli, že mají další projekt, mě zaujal tématem. V té době jsme spolu pracovali na filmu Úsvit a s Lucií ještě na sérii Dcera národa. Upoutalo mě téma paranormálních jevů v Československu. Rozesmála mě jejich věta, že to jsou taková socialistická Akta X.

Řekl jsem si, že to by mohlo být skvělé, protože naše republika má obecně velkou historii ve fantasy a sci-fi žánru. Po revoluci v roce 1989 se ale v podstatě úplně vytratil zájem tvůrců a zřejmě i lidí, kteří filmy financují a sponzorují, o to, aby u nás takové výtvarné a stylizované věci vznikaly. A tak mi přišlo, že to bude krásný návrat k něčemu, co tu vždycky fungovalo.