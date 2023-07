Natália Germáni: Natáčení erotických scén s manželem vysvětlíme dceři otevřeně

„Je to velmi kontroverzní otázka a řeším ji dodnes. Myslím si, že vše v tomto světě je hlavně o komunikaci. Žijeme velmi kosmopolitně, otevřeně, a myslím si, že jediná cesta, jak jí tyto věci vysvětlovat, je jí to říct prostě reálně,“ řekla Novinkám herečka Natália Germáni, jak by nový film Její tělo vysvětlila v budoucnu své dnes tříleté dceři Zuzance.