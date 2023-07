KVIFF: Dvořákovy sady nabízejí zmrzlinu, nejrůznější další dobroty, ale také autodráhu pro děti

„Uvnitř je ukrytá cena, o které nikdo neví, co to vlastně je. Postupně tady uvolňujeme nějaké nápovědy a ten, kdo to uhodne, tak může obsah zrcadlového předmětu vyhrát,“ dodal zástupce společnosti Vodafone. Velmi oblíbená jsou od devíti večer do půlnoci Silent disco, každý večer je to s jiným DJ. „Není to hlasitá reprodukce, ale hudba jde do sluchátek,“ vysvětlil Vostatek.