KVIFF: Dívky v žehlírně se těší na obleky a šaty filmových hvězd

„Nejvíce zde žehlím košile a pak obleky, ale také dámské šaty,“ uvedla Nikol, která je v žehlírně již druhým rokem. Podobně jako její kolegyně Veronika. „Žehlíme vše, co lidé přinesou,“ přidala se. „Letos zatím žádná velká filmová hvězda nepřišla, že by chtěla něco vyžehlit. Akorát několik influencerů,“ prozradila Veronika. „Byla tady například Gabča Heclová,“ potvrdila Kristina, která vede v žehlírně evidenci zákazníků.

Děvčata mají svoji brigádu rády, i když třeba doma to mají se žehlením jinak.

„Doma já vůbec nežehlím, ale přišla nabídka od společnosti Kärcher, protože jsem s nimi ještě předtím spolupracovala na jiném projektu,“ prozradila Nikol. „Doma mi nikdo nenadává, protože tam jsme na tom všichni stejně. Nepotřebujeme žehlit, protože máme všechno rovné už ze šňůry. Musí se to nejdříve pěkně natřást, než se to pověsí, a pak se to nemusí žehlit,“ dodala Nikol. „To já žehlím i doma,“ hlásila Veronika se žehličkou v ruce.