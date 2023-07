KVIFF: Někdejší spořitelna bude sloužit festivalu

„Na festivalu jsme jezdili spoustu let kolem této budovy Sparkasse a říkali jsme si, co s tím domem bude. Dlouho se nedělo vůbec nic, a najednou jsme zjistili, že tu budovu koupila společnost BTL,“ uvedl výkonný ředitel MFF Kryštof Mucha.

„Firmu vlastní člověk, který má velice rád festival, je to vzdělaný člověk, filantrop, který přišel za námi, abychom se bavili o tom, jak dům využít pro festival. Říkal, že nechtějí objekt využít pro obchodní dům, ale chtěl, aby sem chodili lidi, kteří tady bydlí a kteří přijíždějí do Karlových Varů,“ pokračoval výkonný ředitel.

„Když jsme tu měli na podzim poprvé Variace, tak se ukázalo, že dům je opravdu krásný. Ta naše úvaha byla, že tu vzniká třicet let, co tým pana Bartošky dělá festival v Karlových Varech, vznikala projekce fotografií Tona Stana se všemi významnými návštěvníky, která ale není nikde pořádně k vidění,“ dodal Mucha s tím, že expozice těchto fotografií spojených s festivalem by mohla být veřejnosti přístupná již v příštím roce.

Podle Muchy festival během roku v Karlových Varech chybí a právě expozice, ale i další počiny a kulturní akce by mohly usídlit festival do Karlových Varů celoročně. „Ve spodní části budovy by mohla vzniknout kavárna, jakou lze poznat například na festivalech v Berlíně nebo v Cannes, kde najdou návštěvníci malé fotografie lidí, kteří kdy město s festivalem navštívili,“ prozradil.

„Spojit bychom to chtěli i s filmovými publikacemi,“ dodal. Dalším námětem jsou například společné workshopy dvou výtvarníků, které by byly pořádány v bývalé Sparkasse. Mělo by se jednat podle současné vize o umělce, kteří dosud spolu netvořili, přičemž výsledkem by byla díla, při jejichž vzniku by byli výtvarníci vzájemně ovlivněni.

Podmínkou pro to, aby mohla sloužit secesní budova v centru Karlových Varů kulturním a společenským účelům, je, aby si na svůj provoz vydělala. „To je podmínka vlastníka,“ komentoval Mucha, podle kterého je tato praktická část záměru ještě věcí jednání.

Každopádně karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) je záměrem nadšena. „Nápad propojit to s festivalem je skvělý, protože festival tu běží deset dní v roce a zbytek roku tu není,“ poznamenala primátorka. „Jak jsme slyšeli, záměrem je sem přivést umělce, kteří se neznají a kteří by mohli navázat kontakt s místními umělci. Mohly by tu vzniknout společné workshopy,“ doplnila Pfeffer Ferklová a připomněla, že město v objektu letos poprvé organizovalo zahájení lázeňské sezony.