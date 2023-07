GLOSA: Dokonalé dny. Wenders vypráví o skromném životě japonského uklízeče

Wenders je stále úžasným nasávačem lokální kultury, kterou dotahuje do detailů a japonské reálie ukazuje v plné parádě. Příkladem za všechny budiž to, že průvodce dějem doma nedisponuje vanou ani sprchou, hygienu si totiž obstarává ve veřejné koupelně.

Malé všední krásy dní se mohou zdát naivní, v tvůrcově podání však nepřerůstají v kýč. Jde o skvostný počin, jehož kouzlo pozdvihuje zasněný retro soundtrack čítající třeba Lou Reeda, The Kinks či The Animals s jejich proslulou nahrávkou House of The Rising Sun.