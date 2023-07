Kardiolog Petr Neužil: Do Varů jsem přijel zkontrolovat své pacienty

Do Varů jezdí kardiolog pravidelně s cílem si odpočinout, pracovní plášť tak nechává v Praze. Navíc se mu za ty roky, co na festival jezdí, zatím naštěstí nestalo, že by někdo potřeboval vyhledat jeho pomoc. „Je tady záchranka z Karlových Varů a jsou tu i naše sestřičky, takže vím, že veškerá služba a péče jsou profesionální,“ doplnil.