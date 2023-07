Eliška Křenková: Film Úsvit? Občas se mi po mé postavě zasteskne

Tvůrci filmu ji přitom postavu Heleny částečně napsali přímo na tělo. Na roli těhotné se připravovala ještě před natáčením, umělé bříško nosila v soukromí, aby se s ním sžila. „Samozřejmě to s sebou neslo i diskomfort kvůli bříšku, ale na druhou stranu to dávalo určitou roztomilost postavě. Těhotenství spouštělo další její vnitřní procesy, takže jsem to kvitovala,“ dodala.