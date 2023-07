Od filmu je možné si odskočit za Mattonim

„Určitě stojí za to navštívit muzeum, už právě proto, že tu letos vystavujeme řadu unikátních předmětů vázaných k letošnímu 150. výročí existence firmy, a to nejenom firmy, ale i rodiny Mattoni,“ uvedl ředitel muzea Jaroslav Adalbert Sýkora. „Máme tu vystavené jejich osobní předměty. Mimo jiné pečetidlo Vilemíny von Mattoni, osobní pečetidlo Heinricha Mattoniho nebo onyxový prsten Lea von Mattoniho,“ dodal.

„Když přijde návštěvník do muzea, tak v první části expozice uvidí průřez historie stáčení minerálních vod, ale například i průřez vývojem lahve, do kterých se minerální voda stáčela,“ konstatoval Sýkora.

„Nechybí ani část expozice, která ukazuje způsoby transportu lahví, tedy jak se expedovaly do světa, a to i za oceán,“ poznamenal ředitel muzea. „V další části jsou k vidění například patentní listiny, obrazové ujednání, a to i registrační listiny z chebské obchodní komory,“ popisoval Sýkora, který se tématu historie Mattoni věnuje od svých šesti let, kdy začal sbírat etikety minerálních vod.