Martha Issová: Ráda bych cenu Český lev věnovala autistům

Svět autistů je bolavý a nádherný zároveň. A já bych tu cenu ráda věnovala všem autistům a jejich rodinám, protože jsou to velmi složité příběhy. Ale myslím si, že tam, kde je ubráno a ztíženo, je vždycky dáno i něco navíc. A u autismu to platí beze zbytku.

Pro mě to byla jedna z nejmilejších rolí, kterou jsem s Alicí vytvořila. Regulérně se mi po ní stýská, je mi líto, že už jsem ji musela opustit. Točili jsme film tak říkajíc na koleni. Filmový architekt Petr Fořt se rozhodl, že bude producentem, neměli jsme moc peněz. Alice říkala, že to je FAMU na cestách, a já, že je to spíš Univerzita třetího věku na cestách. Ale bylo to o to intenzivnější, a pro mě byl čas prožitý v kůži Terezy zásadní. Proto mám z Českého lva opravdu velikou radost.