Ludmila Zemanová: Pomozte tátově Ukradené vzducholodi vzlétnout

Do Česka se vrací pravidelně. Zázemí mívá ve Zlíně. „V Praze přespávám po hotelích,“ vypráví Ludmila Zemanová. Výtvarnice, filmařka, provozovatelka muzea, která se v posledních letech snaží o jediné: zachovat krásu umění svého otce, geniálního filmaře Karla Zemana. Kvůli tomu se pravidelně vracívá do Česka z Kanady, kde desítky let žije.

Ukradená vzducholoďVideo: Muzeum Karla Zemana

Článek „Důvodem mé nynější návštěvy je restaurování tátovy Ukradené vzducholodi,“ zmíní v pražském sídle Universal Production Partners (UPP). Právě tam již týdny procházejí filmová políčka po políčku a čistí z nich nedokonalosti. Až budou mít hotovo, půjde znovu Ukradená vzducholoď (1966) do kin. Její premiéra je naplánovaná na 4. října do pražské Lucerny. Foto: Jiří Štarha Ludmila Zemanová s dcerou Lindou Zeman Spaleny Do projektu se vedle UPP, Muzea Karla Zemana zapojily také Národní filmový archiv a Státní fond kinematografie. Jejich společným cílem je zachovat nejpovedenější snímky i pro další generace diváků. Nabídnout je znovu i kinům. Muzeum Karla Zemana na pokrytí nákladů na distribuci spustilo proto 15. září na platformě Donio.cz crowdfundingovou kampaň. Odměnou pro přispěvatele budou mimo jiné lístky na obnovenou premiéru. Foto: Muzeum Karla Zemana Ukradená vzducholoď Ukradená vzducholoď, která vznikla na motivy verneovky Dva roky prázdnin, bude již čtvrtým zrestaurovaným filmem Karla Zemana. Anketa Který z restaurovaných filmů Karla Zemana máte nejraději? Barona Prášila 7,7 % Cestu do pravěku 53,8 % Vynález zkázy 15,4 % Ukradenou vzducholoď 15,4 % Můj oblíbený film Karla Zemana ještě nebyl zrestaurován 7,7 % Celkem hlasovalo 13 čtenářů. „Pomozte tátově Ukradené vzducholodi vlétnout,“ prosí možné dárce Muzeum Karla Zemana i Ludmila Zemanová.