Kapela Imodium vyrukuje do další etapy s novým bubeníkem a deskou

„Když se nás Tomáš Karban, který nám připravuje scénu, zeptal, jaká bude podstata koncertu, spontánně jsme mu odpověděli, že to bude poctivý rockový set. Nebudeme při něm sázet na pozlátko, balonky nebo bublinky, i když na konfety možná dojde. Bude to energický a vyvážený rockový koncert,“ doplňuje.

„Tři měsíce po loňském vystoupení na Broumovské kytaře nám Karl sdělil, že z pracovně-rodinných důvodů nemůže v kapele pokračovat dál. Pár dnů jsme to museli zpracovávat, ale potom jsme začali hledat náhradu. Chtěli jsme, aby to byl někdo, koho známe a s kým jsme už lidsky sehraní. Chtěli jsme jít na jistotu, nezamýšleli jsme dělat konkurz a nechtěli jsme někoho přetahovat z jiné kapely. První vize nám nevyšly, a tak jsem se svěřil Adamu Jánošíkovi, se kterým se léta známe a pracovali jsme spolu mimo jiné na jeho projektu Labe,“ říká Thom.

Dostal od něho několik tipů, ale ani jeden nedopadl. Nakonec mu po pár dnech Jánošík v telefonátu sdělil, že by se rád stal členem Imodia on sám. Přijal i to, že kapela pro něj bude prioritní, a dohodl se v The Atavists na dalším systému spolupráce.