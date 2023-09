Jubilejní hvězdu na chodníku slávy ve Velké Bíteši má zpěvák Petr Kolář

A jak je už nepsaným pravidlem, které však všichni nominovaní oceňují, i Petr si přijel do Bíteše svou mosaznou hvězdu vloženou do leštěné žuly osobně pokřtít a zkontrolovat místo v chodníku, kde bude vložena mezi ostatní.

„Vím přesně, kdy jsem poprvé zaregistroval a také si prohlédnul zdejší chodník hvězd na náměstí. Bylo to v roce 2008, kdy jsem byl hostem na svatbě kamaráda Petra Muka, který se zde ženil. Od té doby jsem při svých cestách tu a tam zaregistroval, že se počet hvězd pořád rozrůstá, a já s stále nic. Vzpomněli si na mě dost pozdě, ale já jim to odpouštím. Jubilejní, třicátá, je přece jen mimořádná,“ odpověděl se smíchem na otázku Petr, jak reagoval, když se dověděl, že byl nominován jako jubilejní nositel hvězdy.

„Zpočátku to byla spíše recese, ovšem ani to jsme nechtěli podcenit a zakládali jsme si na určitém stupni kvality. I proto jsou naše hvězdy, které tvoří z mosazi a leštěné černé žuly výtvarník a rytec Stanislav Mihal, nejen docela působivé, ale i kvalitní, mají svoji váhu. Vždyť mají hmotnost čtyřicet kilogramů, a to už přece jen nějaká váha je,“ řekl před hvězdokladením, což je speciální velkobítešský výraz pro ukládání hvězdy do chodníku, Jiří Rauš.