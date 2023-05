Jessica Harropová: Hrdinové Erupce lásky ožijí v hraném filmu

Klasický vzdělávací přístup trochu ustupuje a centrem zájmu jsou ve vědeckých dokumentech velké příběhy plné emocí. Chceme se zabývat například tím, co znamená pro rodinu, když musí jeden nebo druhý partner a rodič odjet na měsíce do terénu. Ve společnosti Sandbox Films se snažíme, aby dokumentární snímky diváky bavily, aby tito dokázali navázat vztah s protagonisty.

Rozhodně to není klasický vzdělávací film. Je to příběh obrovské lásky ochucený trochou vědy. Ten dokument měl ohromný úspěch, byl na stovce festivalů na celém světě a posbíral několik ocenění. Především ale dostal do světového povědomí příběh výjimečné dvojice zamilovaných vulkanologů. Máme obrovskou radost, že se nyní chystá i hraný film. Jsem zvědavá, koho obsadí do hlavních rolí.