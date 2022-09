Ivana Korolová popisuje v písni Amélie mateřství

Korolová na písni spolupracovala s textařkou Bárou Janskou Smejkalovou a producentem Lukášem Chromkem. Do videoklipu přizvala například bloggerku Ivanu Kulhánkovou nebo herečku Marii Křížovou.

Singl Amélie popisuje vtipným a zároveň pravdivým způsobem mateřství. „Vzhledem k tomu, že jsem se v posledních dvou letech postavila kromě hereckých rolí do své největší životní, vlastně doživotní, role mámy a můj život se točí z veliké části kolem mé dcery Amélie, bylo jasné, že z toho jednou musí vzniknout píseň. Myslím, že by se v ní mámy mohly najít. Věřím však, že pohoupou boky do rytmu i kluci,“ tvrdí Korolová.