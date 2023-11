Ivan Trojan: Docent bude sebevědomější

Neřekl bych, že by to takto zůstávalo. V první sérii se na oddělení vražd dostal vlastně za trest. Tabulkovou chybou. Nyní ho šéf mordparty Šera (Ondřej Vetchý) vyzve ke spolupráci. Takže základní nastavení je jiné. Teď je to tedy člověk, který je minimálně šéfem chtěný.

V současné době natáčíme scény z kriminálky, a to obsahuje většinou texty, kdy se něco vysvětluje, snažíme se přijít na to, jak to je, a to je prostě mnoho slov. A do toho život, divadlo, zájezdy. Takže je toho hodně. Možná je to tedy náročnější v tomhle smyslu. Nicméně s režisérem Jirkou Strachem je to vždycky velice dobré natáčení.