Ivan Trojan rozdává ve Varech autogramy. Pomáhá tím nemocným s cystickou fibrózou

Ve stánku, který se nachází na začátku Smetanových sadů, se s hercem Ivanem Trojanem, který je patronem Klubu nemocných cystickou fibrózou už 16 let, mohou návštěvníci setkat každý den od 11 do 12 hodin, kdy probíhá autogramiáda.

Přiznala, že díky léku se také nemusí bát dlouhodobých plánů do života, které většina zdravých lidí bere jako samozřejmost: „Nedělá mi problém hledat si lepší práci nebo mít svatbu. Je to impuls, že se nemusím bát budovat vztahy, protože tady pravděpodobně budu déle, než jaké byly předpoklady.“

„Chceme upozornit na to, co je to za onemocnění. A také mluvit o problémech, které s sebou přináší. Jsme tady, abychom sehnali například nové dárce, protože naše organizace přispívá pacientům a rodinám na pomůcky a na doplatky na léky nebo pro ně děláme edukační pobyty. Bojujeme i za to, aby se k pacientům dostala léčba, která je k dispozici a která jim ulehčí život,“ přiblížila ředitelka klubu Simona Zábranská.