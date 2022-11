Inflace, zima a široká nabídka. Televizní pirátství v Česku roste

Inflace v kombinaci s rostoucí nabídkou televizního obsahu v podobě mnoha streamovacích platforem nahrává pirátství. To je od začátku léta dramaticky na vzestupu, a to přibližně o 160 % ve srovnání s předešlým rokem. Vyplývá to z dat distribuční společnosti AXOCOM. Ke konci roku podle ní trend ještě vzroste.

Foto: Petr Horník, Právo Ilustrační foto

Článek „Zhoršující se ekonomická situace společně s inflací nutí Čechy šetřit. Kultura se letos ocitla pod obrovským tlakem. Patrné je to na návštěvnosti českých kin, které si sice ve srovnání s covidem polepšily, ale na předpandemickou úroveň to nestačí,“ upozorňuje ředitelka společnosti AXOCOM Erika Luzsicza s tím, že naopak proti tomu čas strávený u televizních obrazovek od počátku covidového období narostl na rekordní úroveň. Průměrný Čech stráví sledováním pořadů přes čtyři hodiny denně, což je nejvíce za 25 let, tedy za celou dobu sledování těchto údajů. „Nabídka se v posledních letech zněkolikanásobila, ale zároveň i dramaticky roztříštila na nejrůznější platformy, přičemž většina z nich je placená. Navíc každá z nich má v portfoliu obsah, který je v trendu. A jelikož diváci chtějí zůstat v obraze a držet krok nejen s tím, co sledují lidé v jejich okolí, ale také s diskutovanými trendy, tak se bohužel nezřídka dostává na řadu i pirátství,“ popisuje Luzsicza. Anketa Díváte se doma víc na filmy a televizní seriály než před pandemií? Ano 13,5 % Ne 86,5 % Celkem hlasovalo 96 čtenářů. Trend bude podle ní ještě sílit. Pirátství bude nahrávat nadále se zhoršující ekonomická situace, která bude nutit lidi šetřit, plus fakt, že přes zimu sledovanost televize obvykle roste. Tradičně nejvytíženější období je totiž spojené s koncem roku.