Galerista Vladimír Lekeš: Chagallových děl je na aukcích málo

Je to tak. Tohle plátno patří k hlavním poutačům naší listopadové výběrové aukce. Veřejnost si ho bude moct prohlédnout, společně s dalšími šedesáti díly, už od 21. října, kdy začíná naše předaukční výstava. Skončí až dopoledne v den aukce.

Chagall prožíval v sedmdesátých letech minulého století velmi šťastné období, protože se právě otevřelo jeho muzeum v Nice. Byla to pro francouzskou veřejnost velká kulturní událost. Na otevření byl osobně přítomen i ministr kultury André Malraux, který se mimo jiné podílel i na vzniku pařížského muzea Pabla Picassa.

Je to tedy klasické Chagallovo dílo?

Ano, jsou na něm jeho typické znaky. Mimo jiné zlaté slunce v druhém plánu či letící holubice po modrém nebi, ale také motivy z venkovské vesnice. Představuje to určitou reminiscenci na jeho ruské, respektive dnes už běloruské rodiště. Pocházel ze židovské ortodoxní rodiny a tyto prvky se v jeho pracích velmi často objevují.

Ano, používáme infračervenou reflektografii. Díky ní se dílo prosvítí a je vidět vše, co je pod vrchní malbou. Takže poznáte, jestli třeba někdo původní motiv přemaloval, nebo tam jsou nějaké původní skici či náčrty, případně překryté signatury. Je to nákladná metoda, ale zase dá definitivní odpověď na otázku, jestli je dílo pravé a v jakém je stavu.

Vzorek se získává seškrábáním z originálu, takže to je, na rozdíl od reflektografie, destruktivní metoda. Pak nastupuje kunsthistorik, který dohledá, jestli bylo dílo v nějakých sbírkách, zda ho někdo vystavoval a jestli je uvedeno v katalozích.

Ze soukromé kolekce uměleckých předmětů ze Švýcarska. Zajímavé je, že do této doby se obraz nikdy na aukci neobjevil. Takže má vlastně dvě premiéry, je poprvé na aukci a poprvé se objevuje v České republice. Obraz patřil až do smrti Marku Chagallovi, potom ho pozůstalí prodali onomu švýcarskému sběrateli. Díky našim kontaktům jsme plátno získali do aukce.