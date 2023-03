Frontman kapely FiHa sbírá desky, má jich přes šest tisíc

První deskou, která dala základ jeho sbírce, bylo jedno ze sólových alb Paula McCartneyho. „Ten vinyl jsem dostal jako dárek v době, kdy mi bylo čtrnáct let, hrál jsem ve své první kapele a miloval jsem Beatles. Tehdy jsem samozřejmě ještě neměl gramofon, poslouchal jsem hlavně empétrojky. Měl jsem načerno staženy celé diskografie všech významných kapel. Ale vinylová deska s velkým obalem, plných informací, to pro mě bylo najednou něco jiného a krásného. Začal jsem je proto shánět a podlehl jsem jejich kouzlu,“ řekl Rácz.

Podle svých slov měl štěstí v tom, že sbírku začal vytvářet právě v době, kdy hudba vycházela jen na cédéčkách. „Kdybych s tím začínal až dnes, rozhodně bych si jich nemohl dovolit kupovat tolik. Tehdy se ale daly sehnat za 30 až 50 korun v antikvariátech, navíc se spousta lidí zbavovala sbírek, někteří za to dokonce ani nic nechtěli. Dnes je hodnota vinylových desek v bazarech až desetinásobná, spousta překupníků desky nakupuje za symbolickou cenu od seniorů a pak je prodává za těžké prachy,“ říká sběratel.

Velká renesance vinylu je v poslední době pochopitelná, a to i díky kvalitnímu zvuku, který vinyl nabízí.

Rozsah jeho sbírky je dnes takový, že kdyby si chtěl poslechnout najednou všechny desky po sobě, tak by hudba hrála non stop po dobu zhruba půl roku. „Myslím, že už to všechno nedám, je toho prostě moc. Taky jde v řadě případů o desky jednoho hitu, kdy zbytek už někdy nestojí za nic. A hlavně, když si chci skutečně udělat radost, tak stejně nakonec skončím u těch Beatles,“ říká Rácz.