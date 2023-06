Francouzské Annecy žije animovaným filmem

Hlavní soutěž zahájil film Sirocco a Větrné království francouzského režiséra Benoîta Chieuxa, který se utká s dalšími deseti snímky. Mezi nimi je třeba dobrodružný Four souls of coyote, v němž maďarský režisér Áron Gauder vypráví příběh severoamerických indiánů, a naznačuje, co se může stát, když nebudeme naslouchat přírodě a spolupracovat s ní.