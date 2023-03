Fotograf Miloš Vojíř: I když s akty končím, ženy se mi budou líbit stále

S touto tvorbou se rozloučil výstavou Bilance 60 v Galerii Na Hradě v Hradci Králové, která skončila 13. února. Podle vlastních slov se chce v budoucnu věnovat úpravě archivovaných snímků a jejich uspořádání v knihách.

Proč se z vás stal fotograf?

Chtěl jsem studovat uměleckou školu, jenže v té době bylo možné vybírat jen z umístěnek, takže to nevyšlo. Ale dnes té strojařiny vůbec nelituji. Malování, které mě zajímalo od mládí, a technika, to je vlastně princip fotografie, tedy malování světlem pomocí technického přístroje.

To už jste fotografoval?

Ano, začal jsem s tím pokusně někdy v patnácti letech. Nejdřív mi rodiče půjčili takový jednoduchý baby boxík. Byla to v podstatě jen taková krabička. Postupně přišly skutečné aparáty, například Vera, Praktica, Pentacon Six, Pentax 6×7, Sony nebo Kardan.

Foto: Jan Šída, Právo U plakátu na svou výstavu.

Vadilo rodičům, když jste odešel ze školy?

Otec mému studiu na strojní fakultě příliš nefandil. Jednou jsem v Praze dělal zkoušku z termodynamiky a nějak mi to nešlo. Nemohl jsem se pohnout dál a díval se z okna, jak na ulicích chodí veselí lidé v krásném letním odpoledni. Řekl jsem si, proč bych se s tím měl mořit, když mě to nebaví. A že budu dělat, co mě baví. Místo konzultací jsem totiž často chodil do města fotografovat. Bylo to dobré rozhodnutí.

K tomu, aby fotograf mohl dělat akty, musí časem dospět. Bylo to u vás také tak?

Nejdřív jsem fotografoval lidi na ulicích. Pak mě začaly zajímat krajiny a nakonec portréty, realizované už v malém ateliéru, který jsem si vybudoval. Od nich je jen krůček k aktu.

Jak se tehdy sháněly dámy na akty?

Nejdřív to byla přítelkyně, pak i první manželka, jejíž akt byl i na výstavě, a různé kamarádky a známé. Ty dívky to braly jako čest, že se mohou nechat vyfotografovat ještě jako mladé a krásné. Ještě teď, když některé z nich potkám, říkají mi, že jsou rády, že mají památku.

Foto: Milan Malíček, Právo Akt pojímá i jako abstrakci.

Dnes některé modelky především zajímá, kolik dostanou peněz. Nezvládají přitom základní pohyby, a přesto jsou hodně sebevědomé. V první řadě se píšou smlouvy, takže to původní kouzlo a romantika se zcela vytratily.

Měl jste problém se svými partnerkami, když vám stály v ateliéru cizí nahé slečny?

Mé partnerky naštěstí fotografování (???). První manželka se s tím časem srovnala a se druhou ženou jsem se seznámil při fotografování. Byla ideální pro tuhle tvorbu, měla výtvarný cit, nechyběl jí pohybový talent, dobře vypadala. Hlavně ji to ale bavilo, což je k nezaplacení. Z té doby mám asi nejvíc fotografií.

Podle jakých kritérií jste si modelky vybíral?

Po letech už člověk odhadne i postavu oblečené dívky. Oslovoval jsem je na ulici, nejdřív došlo na portrét a pak se vidělo. Chlapy jsem, až na jednu výjimku, nefotil nikdy. Muže fotografuje Robert Vano, a dělá to výborně. Mě zajímají ženy. Navíc je mám rád a uznávám je. Ony to vycítí a pochopí, že je nevidím jen jako erotický objekt. Váží si toho.

Foto: Jan Šída, Právo Miloš Vojíř v expozici.

Fotil jste někdy akty, na kterých bylo více postav?

Jednou přišel zákazník, že by chtěl reklamu na hudební nástroje s ženskými akty jako s orchestrem. Trapnější focení jsem nikdy nezažil. Slečny se po sobě neustále dívaly, porovnávaly se a sledovaly. A na to koukali dva pánové od zadavatele. A časem jsem fotografoval svou manželku s dcerou, takže dvojici.

Míval jste problémy s oficiální mocí?

S komunisty jsem občas problém měl, ale pokud jde o akty, mám dnes větší problémy než tenkrát. Před časem mi zablokovali Facebook, protože má díla nevyhovovala předpisům, které určil nevím kdo. Přitom jsou mé fotografie všeobecně považovány za decentní a cudné. Když nedávno byla v Trutnově výstava fotografií aktů Františka Drtikola, zablokoval Facebook výstavní síni stránky, protože díla považoval za pornografii. Jestli tento trend bude pokračovat, zničí veškerou tvorbu fotografického aktu, a nejen to.

Jaký je rozdíl mezi uměleckým aktem a pornografií?

Když to zjednoduším, u pornografie jsou prvoplánově zdůrazněna určitá intimní místa a snímky mají hlavně eroticky dráždit. U aktu má nahota zcela jiný, především estetický účel.

Foto: Milan Malíček, Právo Pohled do interiéru galerie.

Vybíráte si modelky podle toho, kde s nimi budete pracovat?

Vybírám modelky, které práci v daném prostředí zvládnou a jsou zárukou dobrých výsledků. Musím vědět, že když s nimi vyrazím i do přírody, uděláme kvalitní fotografie. Jeli jsme třeba v pět ráno do skal v Adršpachu, aby tam nebyli žádní turisté a my měli klid na práci.

V čem se odlišuje ateliérové a exteriérové focení?

Po ateliéru jsem vždy toužil. Můžete si v něm vybrat i nastavit světla a připravit scénu podle svého. Venku je dané světlo, se kterým se musíte popasovat. Když je hezké počasí, je to dobrá práce, nikdo vám ho ale předem nezaručí.

Foto: Milan Malíček, Právo Miloš Vojíř a jeho klasické pojetí aktu.

Byla výstava v Hradci Králové opravdu poslední?

Přísloví říká, že se nikdy nemá říkat nikdy. Ale v tomto případě je to asi definitivní. Vystavování mě už moc nebaví, protože to je náročná a únavná práce. Proto jsem udělal tuhle retrospektivu, ve které je výběr čtyřiceti šesti fotografií od šedesátých let do současnosti.