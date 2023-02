Dobře utajené fotografie na čáře života. Snímky jako syrové svědectví doby

To je případ olomouckého rodáka, který byl svázán hlavně s Krnovem, Gustava Aulehly (1931–2021). Výstava nazvaná trefně Dobře utajené fotografie, která je k vidění v pražské Leica Gallery do 5. března, ho prezentuje jako výraznou personu dokumentární fotografie padesátých až osmdesátých let minulého století.