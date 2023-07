Vytoč mého agenta! Hit z Netflixu bude mít česko-slovenskou adaptaci

„Aktuálně se seriál s původním francouzským názvem Dix Pour Cent adaptuje do dvaceti zemí světa. Každá země zohledňuje vlastní reálie. Stejně tak tomu je i v případě naší česko-slovenské adaptace, do které se nám podařilo získat nejlepší české a slovenské herce současnosti,“ řekla o seriálu výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková.

Hlavní role zaměstnanců agentury hrají Kryštof Hádek, Tomáš Maštalír, Martha Issová a Zuzana Kronerová. „Jiří je dojemně nepraktický a obětavý člověk, ale čím víc se snaží, tím víc se mu to sype pod rukama. Jeho největší slabinou, a zároveň nejsilnější zbraní, je lidskost a upřímnost,“ řekl o své roli Kryštof Hádek.

Podle Marthy Issové je jeho kolegyně Andrea, kterou hraje, naopak nesmírně ambiciózní a pracovitá: „Snaží se tvářit, že je drsná, ale je křehčí, než by se na první pohled mohlo zdát. Pro mě osobně je zajímavé, že je to v krátké době podruhé, kdy hraju lesbičku.“

Ambiciózního Mariána hraje zase Tomáš Maštalír. „Před kolegy skrývá tajemství a dělá všechno pro to, aby se neprozradilo. Jenže všechny okolnosti hrají proti němu a on má co dělat, aby své tajemství udržel,“ popsal svoji roli.