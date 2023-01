Michal Suchánek: Snažím se zlepšovat v tom, co mi chybí

Seriál se natáčel na Vysočině, velká část děje byla zasazená do fiktivního městečka Veselá, v němž pozorní diváci poznali Ledeč nad Sázavou.

„Několikatýdenní natáčení v exteriérech, to je pro mě vždy něco jako jet na tábor. Nejdřív se mi na něj nechce, protože nikoho nebudu znát, nenajdu si kamarády, nevím, s kým budu ve stanu, nebo mě budou nutit dojídat,“ řekl herec Právu.

„No a když pak tábor končí, přepadává mě vždy chvilková nostalgie. Proto jsem se na to natáčení docela těšil. Společně trávený čas v Ledči nad Sázavou během první série mi do života přinesl nové lidi, nová přátelství. Pro mě je to jeden z důležitých důvodů, proč takovou práci přijmu,“ doplnil.

Někteří diváci tvrdí, že jeho postava působí líně. On sám to ale vidí jinak. „Pro některé je možná kapitán Šmíd líný, já budu ovšem tvrdit, že je rozvážný,“ vysvětlil se smíchem povahu své postavy. Šmíd byl původně doktor, ale protože mu vadilo, že pacienti neposlouchají, co jim radí, odešel k policii.

V Odznaku Vysočina vede pětici vyšetřovatelů žena, kapitánka Dana Skálová, kterou hraje Monika Hilmerová. Že je v sérii jeho šéfem zástupkyně opačného pohlaví, není ale pro Suchánka problém.

„Asi jde o nějakou atraktivitu pro diváky. Ale já s tím nemám vůbec žádný problém. Ani v osobním životě mi schopné ženy na vedoucích pozicích absolutně nevadí. Naopak, někdy je to pro mě i jakási genderová výhoda,“ sdělil.

Herec přiznal, že pro něj bývá těžké nezasáhnout do situace ve scénáři, když by ji on jako autor, tvůrčí člověk i režisér pojal jinak.

„Je to strašně těžké! Pořád to v sobě řeším. Často mám tendence vyjadřovat se nahlas, pořád se na něco vyptávám, upozorňuji na chyby. Snažím se to potlačovat, protože tím můžu být dost otravný. Dnes už natáčení nevnímám vyloženě jako hereckou příležitost, ale jako možnost zdokonalovat se coby autor nebo režisér. Za herecký honorář můžu sledovat, jak si režisér staví záběry nebo jaké objektivy na ně volí kameraman. Snažím se zlepšovat v tom, co mi chybí,“ přiznal.