Tereza Kostková: Doteď říkám na mnoho věcí nikdy

Nikdy neříkej nikdy, to je název slovensko-české komedie, která minulý týden vstoupila do kin. A dokázala tam konkurovat dvěma americkým hitům: Barbie a Oppenheimerovi. Naďu, učitelku tělocviku, která si přivydělává jako instruktorka jógy, hraje Tereza Kostková. „Musela jsem tělo dostat do určité kondice, aby bylo uvěřitelné, že aktivně cvičí,“ říká.

Tereza Kostková, Nikdy neříkej nikdyVideo: Bontonfilm