Herec Tomáš Maštalír: Výškový adrenalin už nevyhledávám

Jako malé dítě jsem lezení po stromech miloval. Rád jsem lezl co nejvýše, vybíral jsem si k tomu ty nejvyšší a snažil jsem se dostat do koruny, co to šlo. Lezl jsem i na budovy, jiné objekty. Nyní výškový adrenalin už nevyhledávám. (Smích) Dokonce se u mě dostavil jakýsi respekt k výškám… Což v natáčení nijak nevadilo. Přežili jsme to. Navíc v případě téhle své role jsem na žádném stromě, větvi ani nestál. Arboristi totiž při práci visí na lanech ve vzduchu. Moc příjemné to není, ale i to se dá vydržet.