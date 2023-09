Tatiana Dyková: Konec života Zdeny Mašínové byl strašně nespravedlivý a krutý

Už za necelý měsíc vstoupí do českých kin očekávaný film Bratři. Natočil jej režisér Tomáš Mašín podle scénáře Marka Epsteina. Vypráví v něm jeden z největších příběhů studené války o odbojové skupině bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Snímek bude mít premiéru 26. října, sedmdesát let od jejich útěku z Československa do Západního Berlína.

Bratři, film o filmuVideo: CinemArt