RECENZE: Pornhub jako případová studie? Ano, ale…

Pornhub v roce 2020 čelil výzvám ke zrušení kvůli ilegální pornografii dětí nebo videím pořízeným či publikovaným bez souhlasu účastníků. Následovala jedna z největších čistek v historii internetu. Nový dokument přístupný na Netflixu s názvem Pornhub: Sex, prachy a internet (Money Shot: The Pornhub Story) ukazuje, co k tomu vedlo.

Režisérka Suzanne Hillinger se snaží poodkrýt některé mýty. Zčásti je to zajímavé ohlédnutí do světa kdysi schovaného za červenou lampou, ale po obsahové stránce dokument pokulhává rovnou na obě nohy. Mnoho nového, nad rámec běžně dostupných informací, nepřináší.

Na Pornhub mohl nahrát obsah kdokoli, a pokud na tom nechtěl vydělat, nemusel absolvovat autorizační proces. Postupem let se stále častěji objevovaly případy těch, kteří byli v citlivých videích, ale s jejich zveřejněním nesouhlasili. Část z nich se stala oběťmi znásilnění, sexuálního násilí a vykořisťování. Britská organizace Internet Watch Foundation mezi lety 2017 a 2019 zaznamenala téměř sto dvacet případů, kdy bylo na Pornhubu možné zhlédnout sexuálně explicitní záznamy zneužívání dětí.

Z dokumentu ale vyplývá jedna znepokojivá pravda, a to že dětsky vyhlížející hlavně ženská těla mají mezi konzumenty porna stále obrovskou přitažlivost. Nejoblíbenějšími vyhledávanými výrazy jsou „dospívající školačka“. To je téma, které by stálo za dokument.