Jiří Havelka: Český lev? Budu držet palce všem

Nejsem úplně stand-up člověk, vždycky mě víc baví vycházet z dialogu, takže moderování ve dvou je pro mě komfortnější. Ve dvou je větší šance to znovu nakopnout, když večeru padá řemen… Ale moderování v rámci Vosto5 je ještě úplně jiná disciplína, tím že se známe opravdu hodně dlouho a jsme zvyklí spolu improvizovat, bývá to rychlý ping-pong hned od začátku.

To si asi nevzpomenu. Řekl bych, že to bylo právě něco v rámci Vosto5. Maturitní večírek v Havlíčkově Brodě, možná.

Promítne se to. Koneckonců je to oslava českého filmu, musí se promítat. Těch třicet let Českého lva, tohle kulaté výročí, je, řekl bych dominantou, ale samozřejmě by to nemělo přebít to ještě podstatnější – což je ocenění výrazných filmů za uplynulý rok.