RECENZE. Brněnské Vykouření. Kam až můžeme zajít? Kam chceme!

A o tomhle všem se nyní znovu hraje. Název představení ve vás může evokovat ledacos. Je však spojený s atributy hned několika náboženských směrů. Vykouřením. Jeho začátek je proto spojený s očistným rituálem, při němž hoří kadidla, vonné tyčinky. Následně se rozjede intelektuální show, která nelítostně sonduje, co vám v hlavě zbylo ze školních znalostí, co vám do ní přibylo v rámci vašeho všeobecného přehledu a co se vám do ní dostalo „jen tak“, ani nevíte odkud.