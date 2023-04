Filmové premiéry: Tři mušketýři: D´Artagnan, Air: Zrození legendy, Papežův vymítač, Super Mario Bros. ve filmu, Zachraňte tygra, Chlapec z nebe a Král králů

Mario a Luigi sní o tom, že povedou nejlepší instalatérskou firmu v New Yorku, což jim zatím moc nevychází. Možná právě proto jsou ochotní vrhat se i do úkolů, které jsou zjevně nad jejich nepatrné síly. Chuť jít do všeho po hlavě se jim nevyplatí ve chvíli, kdy vlezou do podezřele vypadající obří zelené trubky a pár vteřin nato se jí nekontrolovatelně řítí „kamsi“. Na druhém konci potrubí na ně čeká fantastický svět.