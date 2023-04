Eva Green: Tři mušketýři? Milady je chameleon, je zábava ji hrát

Cítila jsem, že se jim podařilo zhmotnit postavu Milady a oddálit ji od tradičního pohledu na ni. Dostala jsem to, co jsem potřebovala, abych mohla pochopit, proč se stala tím, čím je. A také oživili mušketýry naprosto odlišně od dětinského ztvárnění, často vídaného v různých úpravách. Cítila jsem, že jejich pojetí je zároveň moderní, protkané humorem, a přesto věrné duchu Dumase.

V obecném pohledu je mezi lidmi zakořeněno, že je Milady zlá, tajemná, neohrožená, ďábelská a ochotná udělat cokoliv, aby dostala, co chce. V druhé části tohoto filmu se dozvíme, proč se stala tou bezskrupulózní ženou. Právě ta vnitřní cesta, kterou zahlédneme v této adaptaci, mě přesvědčila k účasti na projektu. Milady je také bojovnice. Je mužná a stejně zručná v používání zbraní jako každý muž. Je to svobodná, nezávislá, moderní hrdinka, která se chopí svého osudu. Líbí se mi její hravost a její schopnost zesměšňovat společenské konvence.

Milady je vždy nevyzpytatelná. Pokaždé umí překvapit. Jen doufám, že diváci budou také na její straně a pochopí, kým je. Je vždy příjemné hrát padoucha, a když víte, proč dělá to, co dělá, je to ještě zajímavější.

Protože je to obvykle neslušné. Padouši tlačí na pilu. Je zábavné to hrát, překračovat čáru, protože je to velmi daleko od toho, co zažíváte v každodenním životě. Necháte jít sám sebe za hranu, je to osvobozující!