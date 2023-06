Filmové premiéry: Spider-Man: Napříč paralelními světy, Nic, Pappa Mia! a Villa Lucia

Pierre Anthon a jeho spolužáci právě začali chodit do deváté třídy. Pierre ale zničehonic prohlásí, že život nemá smysl, odejde ze školy, vyleze na strom a odmítá z něho slézt. To mezi spolužáky vyvolá existenciální krizi. Rozhodnou se shromáždit své nejcennější věci a vytvořit „hromadu smyslu“, jež by Pierra Anthona přesvědčila, že nemá pravdu.

Sebastian je pozván na společný víkend k rodičům své snoubenky. Je tu ale jeden italský háček. Musí vzít na návštěvu do honosného sídla bohatých amerických snobů taky svého tátu. Italského imigranta, holiče z New Yorku, prostořekého obyčejného chlapíka klasického střihu, jenž se do moderní doby a do spořádané rodiny pracháčů ani trochu nehodí.