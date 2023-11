Filmové premiéry: Přišla v noci, Terezín: Láska za zdí, Pět nocí u Freddyho a Jiříkovo vidění

Příběh návštěvy matky/tchyně, která není vítaná. To je nový český film Přišla v noci. Do kin vstupuje 2. listopadu. Spolu s ním o přízeň diváků zabojují další tituly z české produkce. Pohádka Tonda, Slávka a kouzelné světlo či Jiříkovo vidění. Nicméně všechny je může porazit americký horor Pět nocí u Freddyho, který zatím vítězí ve světě. Bodovat by měla i pohádka Kouzelná Beruška a Černý kocour ve filmu.

Foto: Novinky Filmové premiéry