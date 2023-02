Filmové premiéry: Muž jménem Otto, Asterix a Obelix: Říše středu, Ostrov, Plastic Symphony, Někdo klepe na dveře či Mumie

Mrzout Otto Andreson po ztrátě manželky ztratí smysl života. Je připraven všechno ukončit, ale plány mu naruší mladá živá rodina, která se nastěhuje do sousedního domu. Otto se tak seznámí s Marisol, která ho vyzve vidět věci jinak, a vznikne tak neočekávané přátelství, které mu změní život.

Píše se rok 50 před Kristem, celá Galie je obsazena Římany. Jen jedna vesnice pořád odolává římskému uchvatiteli. A právě sem přijíždí vozík s čínskou princeznou FuYi, která požádá Galy o pomoc. V čínském císařství se totiž dostal k moci jistý Feng Tsin Qin, který svrhl císařovnu. Sláva nepřeložitelných Galů je podle všeho známá až do Šanghaje…

Čtrnáctiletý Emmett se těší na prázdniny u bratranců v Mississippi. Mamie posadí syna na vlak a nikdy ho už živého neuvidí. Po obvinění, že zapískal na bílou ženu v obchodě, ho unesou a brutálně zavraždí dva místní muži. Na Emmettově pohřbu Mamie trvala na tom, že rakev s jeho tělem musí zůstat otevřená, aby „svět viděl, co udělali jejímu dítěti“. Svůj smutek dokázala proměnit v činy, které inspirovaly další bojovníky za občanská práva.

Bratři David a Matúš vedou společný život pouličních hudebníků a vedle osudu je spojuje i velký kontrabas. Matúš pak dostane skvělou nabídku a otevřou se mu dveře do honosného a lepšího světa. Jeho ambice ale zůstávají nenaplněné, i přes úspěch se necítí být šťastným. Naopak David najde svoje štěstí v nenápadné práci pro potřebné.

Rodinná dovolená v chaloupce utopené v lesích probíhala skvěle. Než se na prahu objevili ti čtyři. Vypadají jako členové šílené náboženské sekty a snaží se dovolenkářům vysvětlit, že svět, jak ho znají, skončí, pokud ho právě oni nezachrání. Nechtějí po nich vlastně nic složitého. Stačí, aby se mezi nimi našel dobrovolník, který pro spásu planety ochotně udělá to, co by nikdo dobrovolně neudělal.