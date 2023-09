Filmové premiéry: Bod obnovy, Golda - Železná lady Izraele, After: Odloučení, Chléb a sůl a Expend4bles: Postr4datelní

Česká sci-fi Bod obnovy se odehrává v roce 2041, kdy si lidé mohou zaplatit za prodloužení života. Helen Mirrenová skvěle ztvárnila izraelskou premiérku ve filmu Golda - Železná lady Izraele. Filmová série After před lety získala přezdívku Padesát odstínů šedi pro teenagery a nyní vstupuje do kin její páté pokračování s podtitulem Odloučení. O tom, jaké je to vrátit se domů a být tam sám sobě cizincem, vypráví polský film Chléb a sůl. Tým žoldáků se znovu setkává ve snímku Expend4bles: Postr4datelní.

Foto: Novinky Filmové premiéry