Duna: Část druhá bude kvůli stávce v kinech až v roce 2024

Společnost Warner Bros. původně počítala s tím, že snímek vyšle do kin v Severní Americe 3. listopadu. Vzhledem k situace v Hollywoodu, který je kvůli stávce ochromen již několik měsíců, ovšem termín odložila.

Kvůli pravidlům odborů by se totiž nemohli propagace snímku zúčastnit ani hvězdní herci, což by s sebou jistě přineslo pokles možných zisků. Firma doufá, že nový termín diváky kultovního díla také osloví. Míří totiž do obvyklých jarních, velikonočních prázdnin ve Spojených státech i v Kanadě.