Producent Radomír Dočekal: Stávka v Hollywoodu? I u nás přišly tisíce lidí o příjem

Dotkla se zejména projektů, ve kterých jsou obsazeni herci organizovaní v odborech SAG-AFTRA (Americká federace televizních a rozhlasových umělců – pozn. red.). Ostatní odborové svazy zatím nestávkují. Tito herci a herečky ze dne na den přerušili práci a vstoupili do stávky, která potrvá až do podpisu nové kolektivní smlouvy se zaměstnavateli, tedy s AMPTP (Association of Motion Pictures and TV Producers – pozn. red.).