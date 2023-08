Bod obnovy. Česká sci-fi boduje ve světě a míří do kin

Bod obnovy zavádí diváky do roku 2041. Do doby, kdy mají všichni lidé ústavní právo prožít „jeden celý život“. Můžete být obnovení a pokračovat tam, kde jste začali. Stačí jediné: každé dva dny pravidelně vytvářet digitální zálohu své osobnosti. Ale vážně to stačí?