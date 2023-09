Alzheimer. Roden a Rázlová. Film Tancuj, Matyldo představuje první ukázku

„Nápad na snímek Tancuj, Matyldo vznikl před více než sedmi lety, ještě za života mé matky trpící Alzheimerovou chorobou. Péče o ni přinášela i řadu humorných či tragikomických situací. Maminka do ústavu nechtěla, musela jsem otci slíbit, že ji tam nedám. Netušila jsem, co bude slib obnášet. Za jeho splnění vděčím mimo jiné i podmínkám, které tuto péči v domácím prostředí umožnily, a oběma synům. Přes řadu složitých situací to naši rodinu stmelilo,“ říká producentka a scenáristka Nataša Slavíková.