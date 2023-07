Na film o Alzheimerově nemoci kývl Roden okamžitě. Po 40 letech si zahrál se svou bývalou učitelkou

Herec na roli kývl okamžitě po přečtení scénáře, který sleduje postupný rozpad osobnosti u nemocného s Alzheimerovou chorobou. „Scénář byl hezký. Trvalo mi to dlouho, než jsem ho přečetl, ale líbil se mi,“ přiblížil Karel Roden Novinkám.

Film režiséra a scenáristy Petra Slavíka, který jej připravoval společně s manželkou Natašou Slavíkou, vychází hlavně z jejich osobní zkušenosti s péčí o nemocnou maminku Slavíkové. „Nemoc trvala sedm let a z toho polovinu jsme se o ni starali my. Tedy hlavně moje žena s našimi dvěma syny. Nápad na film přišel někdy během té doby,“ popsal Novinkám režisér.

Karel Roden ve filmu vystupuje po boku své bývalé učitelky Reginy Rázlové z dob studií na DAMU před 40 lety. Rázlová, která obsadila titulní roli Matyldy, byla podle něj důležitým člověkem v jeho hereckých začátcích. Příležitost postavit se společně před kameru dostali ale až při natáčení tohoto snímku. „Bylo to příjemné, užil jsem si to,“ zmínil k tomu málomluvný Roden.

Film, pro který Slavíkovi čerpali také ze zkušeností jiných lidí, má pomoci dostat téma nemoci, se kterou v Česku v současnosti žije přes 100 tisíc lidí, do mediálního popředí.

„Byl jsem překvapen, kolik lidí má podobnou životní zkušenost. Dnes se o té nemoci dá ve společnosti více mluvit, ale v době, kdy ten nápad vznikl, to přeci jen bylo částečné společenské tabu,“ zmínil Slavík s tím, že i dnes se spousta lidí stydí o Alzheimerově nemoci mluvit.

„Lidé, kteří to nezažijí, nebo se s tím setkají poprvé, jsou bezradní. Neví, jak se mají zachovat a kam se obrátit. Celá řada lidí se za to vlastně stydí, je tam stále určitě stigma,“ vysvětlil režisér. K filmu, který jde do kin začátkem letošního listopadu, je proto chystaná také doprovodná osvětová kampaň.