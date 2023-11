Filmové premiéry: Přání, Prezidentova žena, Jak mít sex, Tancuj, Matyldo, DogMan

· Dnešní čtyřicátníky čeká prudký růst odchodu pro věk do důchodu. Lidé narození po roce 1981 budou odcházet do penze až po 67. roce života. V případě ročníku 1983 dokonce ještě o půl roku později. Vyplývá to z důvodové zprávy k novele zákona o důchodovém... Celý článek