Filmové premiéry: Avatar: The Way of Water, A do kuchyně!, KaprKód, Kůň, a Doručovací služba čarodějky Kiki

Třináct let čekali fanoušci na pokračování Avatara. Konečně je zde, s podtitulem The Way of Water. Komedie A do kuchyně! sleduje osudy mladých migrantů. Dokumentární opera KaprKód objevuje rozporuplný příběh progresivního skladatele Jana Kapra. Cirkusový šiml je zdrojem bizarně komických situací i katalyzátorem vztahů v komedii Kůň. Doručovací služba čarodějky Kiki je magický příběh podnikavé třináctileté dívky.

Foto: Novinky Filmové premiéry