Připravte si sáček, popcorn a vodu. Připlouvá Avatar

„Váš sáček, prosím,“ podává mi u vchodu do kina hodný muž igelitový pytlík. To už mám v ruce popcorn a vodu. Za pár minut nás, novináře, v Londýně čeká předpremiéra nejočekávanějšího filmu posledních let, Avatar: The Way of Water. Trvá téměř tři a čtvrt hodiny. A jak název napovídá, odehrává se z velké části pod vodou.

Trailer Avatar: The Way of Water

Článek „Nevíte, na co je ten sáček?“ optá se mě kolega už v kině. Chvíli tápeme, nevhodně žertujeme, k čemu má sloužit. Naopak jistí jsme si tím, proč jsme dostali občerstvení. Nový snímek Jamese Camerona je skutečně dlouhý a jídlo, pití jsou milé pozornosti pro případ, že bychom měli hlad a žízeň. Jak záhy zjišťuji, v londýnském kině na 3D projekci se sešli lidé z celého světa. „Budete jedni z prvních, kteří snímek uvidí,“ zazní těsně před představením z úst jedné z organizátorek VIP projekce. „Upozorňujeme, že v sále je speciální zařízení, lidé, kteří sledují, aby nikdo nic nenahrával. Prosím, vezměte si sáček, vložte do něj své telefony. Jakékoli porušení pravidel, bude podle práva stíháno,“ pokračuje nekompromisně. Hlavní část natáčení Avatara úspěšně dokončena, hlásí Cameron Kultura A máme jasno. Vložíme mobily do neprůhledných pytlíků. Avatar pro nás právě začíná. Češi mají náskok Režisér James Cameron film začal natáčet v roce 2017. Vedle druhého dílu vznikaly a vznikají ještě další, jež půjdou do kin ob dva roky. Českou premiéru si dvojka odbude již 15. prosince, o den dříve, než proběhne premiéra světová. Do kin je uvede společnost Falcon. Avatar už je zase první. Pomohlo mu nové uvedení v Číně Kultura Součástí zpravodajství Práva/Novinek bude v následujících dnech několik rozhovorů, které vznikaly také v Londýně. Vedle novinářů na ně dorazily všechny hvězdy filmu, namátkou Kate Winslet, Zoe Saldana, Sam Worthington i James Cameron. Anketa Půjdete do kina na další díl Avatara? Ano 78,9 % Ne 21,1 % Celkem hlasovalo 38 čtenářů. „Nezapomeňte na to, že recenze může vyjít až 13. prosince večer,“ zazní ještě v pokynech, které dostáváme. To, že jsme tam vůbec byli, můžeme zveřejnit až 6. prosince večer. Tenhle film, jenž má celosvětově zbourat kina, se jednoduše striktně hlídá. Jisté je, že byl velmi drahý a měl by se aspoň přiblížit výdělkům jedničky, jež utržila kolem 2,9 mld. dolarů (zhruba 67,5 mld. Kč). Náleží jí titul: nejvýdělečnější snímek všech dob.