Ostravský festival Beats for Love pokořil návštěvnický rekord

Kromě hlavní festivalové scény, která představila zejména komerčně úspěšné projekty, se v areálu po celé čtyři dny nacházely bezmála dvě desítky scén zaměřené čistě na jednotlivé žánry jako house, techno, drum and bass, reggae a jungle, ale i na alternativní záležitosti, jako je psytrance nebo taneční hardcore styly. Pro neznalého návštěvníka tak pohyb po festivalu mohl představovat skvělou učebnici jednotlivých žánrů a subžánrů.

Úspěšnou novinkou letošního ročníku byla čtyřhodinová diskuse Talking Beats, kterou moderoval slovenský DJ EKG. „Velmi příjemně nás překvapil zájem o tuto konferenci, kterou jsme zkusili jako pilotní projekt, a rozhodně to nebylo naposledy. Sál, kde se diskuse konala, byl narvaný k prasknutí. Takže určitě s tím počítáme i do budoucna, jen budeme muset vybrat nějaký větší prostor,“ řekl ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Příští rok budou mít pořadatelé co dělat, aby letošní ročník překonali. „Budeme pracovat na tom, aby bylo na první pohled vidět, že půjde o ročník jubilejní. A to jak programově, tak i co se týče stage designu a areálu. Dáme si na tom záležet,“ dodal ředitel festivalu.