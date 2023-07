Kačenka z Těrlicka se po nehodě znovu učí hýbat. Pomůže jí sbírka

Vážně zraněné dívce mohou pomoci od 5. do 8. července návštěvníci ostravského festivalu elektronické hudby Beats for Love, ale i další lidé. Pořadatelé festivalu uspořádají tradiční sbírku, jejíž výtěžek maminka Kačenky použije na nákup speciálního vozíčku a dalších kompenzačních pomůcek.

„Kačka byla vážné zraněná, krvácela do mozku. Prodělala náročnou operaci, bohužel ale upadla do kómatu, ze kterého se probrala až letos v lednu. Zpočátku nám přitom lékaři tvrdili, že musíme počítat s nejhorším. Říkali, že pokud přežije, zůstane po mentální stránce na úrovni batolete,“ řekla Právu maminka Kačenky Vladěna Puczková.

Zdlouhavá rehabilitační cvičení podstupuje se svou dcerou v léčebně každý den. „Když dokázala dojít až sem, musíme to dotáhnout až do konce a musíme jí umožnit co nejvíce rehabilitací a co nejlepší kompenzační pomůcky. Jsme přece v 21. století a je hodně možností, které ale bohužel zdravotní pojišťovna nehradí. Přesto jsme ale pojišťovně vděční za schválení řady nestandardních léčebných postupů,“ dodala matka.