Hudební festival TrutnOFF se vrátí do Trutnova

Ve stejné době k návratu organizátory přizval i nový trutnovský starosta. Festival tak po sedmi letech proběhne na svém rodném území v termínu od 17. do 20. srpna 2023. Představí se na něm více než šedesát kapel všech žánrů.

„V Trutnově je po dlouhé době nový starosta, který má třináct zářezů na pažbě návštěv našeho festivalu. Když jsme se potkali v lokálu, projevil zájem, abychom se vrátili, a pozval nás k sobě. Sedli jsme si i s místostarostou ke stolu a slovo dalo slovo. Bavili jsme se i o možnostech náhradních luk, které byly za minulého starosty určeny k zastavění. Na Bojišti se má rovněž na jaře dokončit rekonstrukce nového hlediště. Na jeho okraji se však bohužel bude do dvou let stavět. Naděje je, uvidíme, jaké budou další perspektivy. Snad si areál zachová i do budoucnosti možnosti konání takového festivalu. Vracíme se ke kořenům,“ sdělil zakladatel festivalu Martin Geronimo Věchet.