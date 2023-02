Na Colours of Ostrava vystoupí britská zpěvačka Ellie Gouldingová

Ellie Gouldingová se proslavila písněmi Burn, Holding on for Life, Figure 8, Starry Eyed, Lights nebo Power. Získala dvě ceny Brit Awards, BMI London Awards, nominace na Grammy a na Zlatý glóbus. Prodala osmnáct miliónů alb a čísla jejích streamů jdou do deseti miliard.

Do filmu Padesát odstínů šedi nazpívala ústřední skladbu Love Me Like You Do. Hitem soundtracku Dítě Bridget Jonesové se stal Still Falling For You, který napsala spolu se zpěvačkou Tove Lo. Zpívala rovněž v Bílém domě a na svatbě prince Williama a Kate.